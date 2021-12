Hellblade 2 e Avowed presenti ai TGA per Grubb; svelato un aneddoto sull'E3 2021

Siamo ormai vicini alla nuova edizione dei Game Awards presentati da Geoff Keighley, e come ogni anno si intensificano i rumor che anticipano alcune delle sorprese a cui assisteremo durante l'atteso evento che celebra il mondo videoludico.

Il noto leaker e giornalista videoludico Jeff Grubb, sempre molto vicino al mondo Xbox, ha parlato di ciò che Microsoft avrebbe intenzione di mostrare ai TGA 2021 insieme ad alcune delle software house facenti parte della famiglia degli Xbox Game Studios.

Stando a quanto riferito all'interno dei suoi classici podcast, l'evento di Keighley sarà nuovamente l'occasione perfetta per mostrare Senua's Saga: Hellblade 2, il seguito della serie di Ninja Theory originariamente svelato all'edizione del 2020 insieme a Xbox Series X. Durante la scorsa occasione abbiamo potuto ammirare uno splendido ed evocativo teaser realizzato in Unreal Engine, e chissà che gli sviluppatori non siano finalmente pronti a svelarci qualche sequenza di gameplay.

Un altro titolo che dovrebbe apparire nel corso della kermesse è Avowed, nuovo RPG in via di sviluppo presso gli studi di Obsidian Entertainment che, pur essendosi mostrato poco, ha catturato l'attenzione di moltissimi possessori di console Xbox e appassionati di ruolistici.

Grubb ha inoltre svelato un curioso aneddoto risalente all'E3 2021. A quanto pare, ci sono stati dei problemi di comunicazione tra Obsidian e Xbox durante l'evento, in quanto lo studio di Fallout New Vegas si diceva pronto a presentare Avowed ma Microsoft preferì optare per il reveal di The Outer Worlds 2. Alla fine, ecco però il commento inaspettato di Microsoft: "Perché avete mostrato The Outer Worlds 2 al posto di Avowed?". Abbastanza comprensibile la replica di Obsidian: "Ma ce l'avete detto voi!".

Vi consigliamo di sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye.it il 10 dicembre alle ore 02:00 per non perdervi nessuno degli annunci in arrivo ai TGA 2021.