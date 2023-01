Hellblade 2 e Avowed: ecco quando usciranno le due esclusive Xbox per un rumor

Con la quasi totale assenza delle produzioni Xbox in occasione dei The Game Awards 2022, in tanti si chiedono quando arriveranno aggiornamenti sui più grandi titoli attesi sulle piattaforme Microsoft.

Nel mentre si diffondono sempre più insistentemente le voci su uno showcase Xbox nei primi mesi di quest'anno, ecco che un nuovo rumor potrebbe aver anticipato le finestre di lancio di due dei titoli più promettenti in arrivo su PC Windows e Xbox.

L'account Twitter Sn0w1n, che in passato aveva condiviso delle presunte immagini leak di Avowed, ha dichiarato che Hellblade 2 Senua's Saga vedrà la luce nel mese di settembre del 2023, mentre per mettere le mani sull'RPG di Obsidian Entertainment dovremo attendere sino al 2024. Al momento non possiamo essere certi dell'attendibilità del presunto insider, che come detto ha diffuso in precedenza un'immagine di Avowed che non abbiamo ancora avuto modo di rapportare al materiale ufficiale a causa del silenzio che ancora aleggia attorno al progetto di Obsidian.

Nel frattempo, gli sviluppatori di Ninja Theory hanno promesso grandi novità per il 2023, e tutti i fan dello studio britannico non vedono l'ora di saperne di più sul proseguo del viaggio di Senua nonché sull'intrigante Project Mara. Obsidian rimane nel frattempo al lavoro su molteplici titoli in contemporanea, incluso il sequel di The Outer Worlds.