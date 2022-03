Hellblade 2 avrà una qualità 'alle stelle', il combat system diverso dal primo capitolo

Hellblade 2 Senua's Saga è indubbiamente uno dei titoli maggiormente attesi dai possessori di PC Windows e console Xbox, e dopo il già positivo esordio con il primo capitolo della serie Ninja Theory sembra intenzionata a dar vita ad un'esperienza qualitativamente "alle stelle".

A dichiararlo è stato Juan Fernández, combat designer del gioco che ha promesso un balzo qualitativo notevole con l'arrivo di Hellblade 2. Il titolo, inoltre, presenterà un sistema di combattimento profondamente rinnovato rispetto al capostipite della serie, che proponeva un'esperienza - a detta dello stesso designer - poco soddisfacente.



"Stiamo alzando il livello nel riuscire a fare di più con meno [sviluppatori]. Siamo più persone del primo Hellblade, ma la qualità che ci stiamo mettendo, se confrontata con la grandezza dei team dietro a giochi del genere, penso che sia alle stelle. Quello che mi piace di Hellblade 2 è che è un approccio davvero unico, penso che avrà un impatto come Hellblade 1 ma per altri motivi.

Quello di cui ero meno soddisfatto in Hellblade 1 era la mancanza di varietà di nemici, e il combattimento a lungo raggio era soffocato. I nemici avevano troppa vita, troppa resistenza e si è rivelato noioso per la maggior parte del tempo. Avevamo un sacco di varietà di attacchi e combo ma i nemici non ti incoraggiavano davvero a usare l'uno o l'altro, le persone trovavano due o tre mosse che gli piacevano e le ripetevano costantemente".

Già in passato, Ninja Theory ha dichiarato che Hellblade 2 farà sembrare il primo capitolo un gioco indie. Il titolo, atteso su PC e Xbox Series X|S, è ancora privo di una data di lancio.