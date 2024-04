Hellblade 2: il co-fondatore di Ninja Theory ha lasciato lo studio prima del lancio

A pochi mesi dal lancio di Senua's Saga Hellblade 2, che recentemente si è mostrato in nuove immagini, ecco che Tameen Antoniades, co-fondatore di Ninja Theory, conferma la sua separazione dallo studio britannico confluito negli Xbox Game Studios a partire dal 2018.

Polygon ha notato l'assenza di Antoniades durante una recente visita presso gli studi della software house, con un portavoce di Xbox che ha successivamente confermato la sua separazione da Ninja Theory. Non è chiaro quando esattamente Antoniades sia andato via, ma sappiamo che è stato coinvolto nel progetto di Senua's Saga Hellblade 2 sin durante le prime fasi della produzione.

Antoniades ha fondato Ninja Theory insieme a Dom Matthews, Mike Ball e Nina Kristensen nel 2004, con i co-founder che si sono riuniti dopo un periodo sotto il nome di Just Add Monsters. Nei due decenni successivi, Ninja Theory ha lavorato a progetti come Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry e Hellblade: Senua's Sacrifice. Microsoft ha quindi comprato Ninja Theory nel giugno 2018 come parte di una serie di acquisizioni progettate per rafforzare la sua lineup di studi first party. All'epoca dell'acquisizione, Antoniades disse che l'accordo era "totalmente inaspettato" e "non qualcosa che stavamo davvero cercando di fare", ma alla fine avrebbe consentito allo studio di assumersi "rischi creativi maggiori".

Intnato, Ninja Theory ha confermato che Hellblade 2 girerà a 30fps su Xbox Series X|S e che non ci saranno differenti modalità grafiche.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti oggi su