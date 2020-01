Hellblade 2: un collettivo di roleplaying dal vivo ha riprodotto il trailer del gioco

Il trailer di Senua's Saga Hellblade 2 presentato durante i The Games Awards 2019 ha lasciato il segno non solo per la qualità grafica sbalorditiva mostrata ma soprattutto per il livello di intensità delle immagini. Per questo motivo un gruppo che si dedica al roleplaying dal vivo ha deciso di riprodurre il filmato.

Ninja Theory ha infatti condiviso su Twitter il video di Sonja's Adventure realizzato dal collettivo LARP (Live Action Roleplaying) "Bracar Keltoi" che ha deciso di riprodurre l'epico filmato che ha fatto da traino alla presentazione della nuova Xbox Series X. Rimasti impressionati dalle meravigliose musiche del gruppo "Heilung" e dalla potenza delle immagini, il collettivo ha dichiarato: "Per rendere omaggio alla fantastica serie di Hellblade, abbiamo realizzato una versione LARP del trailer per farvi divertire. Abbiamo cercato di rimanere il più vicino possibile alle atmosfere originali ma tutto quello che vedete è reale: tutte le scene, tranne il canto di Senua, sono state girate durante eventi di gioco di ruolo dal vivo. Nessun attore. Solo persone che si godono un grande hobby".

Insomma, dopo le analisi tecniche su Hellblade 2 e dopo la conferma da parte di Microsoft che il gioco uscirà anche su PC, è il momento dei fan della serie.