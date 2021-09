Hellblade 2: un controller midi per creare una nave vichinga nel video di Ninja Theory

Nel percorso di avvicinamento al nuovo Senua's Saga: Hellblade 2, Ninja Theory ci ha abituati a mostrare con cadenza regolare diverse tecniche di sviluppo, alcune delle quali molto particolari o addirittura insolite come quella pubblicata oggi.

Gli sviluppatori di Ninja Theory sono infatti molto inclini alla sperimentazione e hanno già dimostrato in passato di sapersi arrangiare anche con soluzioni casalinghe: all'inizio del mese il team aveva mostrato gli abiti di Senua in fiamme con l'obbiettivo di catturare texture iperrealistiche mentre solo qualche settimana fa aveva pubblicato un filmato che metteva in mostra un particolare strumento, costruito con uno sturalavandini, utile per la creazione di modelli in alta definizione. Oggi invece i ragazzi di Cambridge hanno svelato l'utilizzo di un pad musicale, l'Akai PDL8, opportunamente adattato e mappato per funzionare con un editor: come si può vedere dal filmato gli sviluppatori sono in grado di sfruttare le comodità offerte dal controller per la creazione di un modello di una nave vichinga.

Alla luce di queste "performance" la curiosità di vedere all'opera Senua's Saga: Hellblade 2 non può che aumentare, nonostante le informazioni sul gioco siano ancora molto poche. Gli ultimi scampoli di gameplay sono stati mostrati durante l'Xbox Showcase Extended.