Hellblade 2: c'è il ghiaccio bollente dell'Islanda nel nuovo video diario

Il lungo digiuno mediatico di Ninja Theory viene spezzato dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios con un video di Hellblade 2 che, pur senza mostrare del gameplay inedito, svela degli interessanti retroscena sulla prossima avventura di Senua da vivere su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S.

Dopo averci offerto una lezione di cinema e videogiochi con Hellblade 2, nel loro nuovo diario di sviluppo gli esponenti di Ninja Theory si alternano per illustrare i passaggi più dirimenti del lungo lavoro portato avanti nella ricostruzione iperrealistica della porzione di Islanda da esplorare nei panni di Senua.

Nel video, i programmatori di Ninja Theory mostrano come hanno saputo sfruttare a proprio vantaggio i potenti strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5 per scansionare e ricostruire in digitale delle vaste aree del selvaggio territorio islandese. Per concretizzare la loro visione creativa, gli sviluppatori inglesi hanno utilizzato dei droni per catturare ogni singolo dettaglio dell'orografia islandese, dando così al proprio team interno di artisti e designer l'opportunità di realizzare delle texture e dei modelli poligonali ad altissima risoluzione.

Per scoprire come tutto ciò saprà rendere ancora più immersiva, interattiva e dinamica l'esperienza da vivere insieme a Senua, non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio o anche solo della finestra di commercializzazione indicativa di Hellblade 2. Intanto, perché non date un'occhiata a questo nostro speciale sullo spaventoso gameplay di Hellblade 2 su Unreal Engine 5?