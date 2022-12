Che fine ha fatto Hellblade 2? E' stato il primo gioco annunciato per Xbox Series X

Dopo averci deliziati durante le edizioni passate dei The Game Awards, un ritorno di Hellblade 2: Senua's Saga sullo stesso palco avrebbe reso felici tutti i giocatori che attendono impazienti di giocarlo. L’opera targata Ninja Theory ha però saltato l’appuntamento di quest’anno, il che potrebbe portare qualcuno a domandarsi che fine abbia fatto.

L’ultimo aggiornamento in merito allo stato dei lavori in corso sul videogioco risale a meno di un mese fa e, più precisamente, al 22 novembre 2022. In quell’occasione gli sviluppatori del titolo pubblicarono infatti un post su Twitter per annunciare la conclusione del processo di motion capture di Hellblade 2, ovvero uno degli aspetti più curati e fondamentali dell’esclusiva per PC Windows e Xbox Series X/S.



A fronte di questa informazione, è naturale credere che la software house britannica non ci farà attendere ancora molto prima di condividere altri dettagli riguardanti il progetto, che vi ricordiamo non avere ancora una finestra di lancio precisa. C'è inoltre da dire che Hellblade 2 venne originariamente annuncio ai The Game Awards del 2019: sono passati tre anni da allora, e le informazioni sull'atteso seguito rimangono tuttora molto scarse.

Sapevate che il team di sviluppo ha parlato di qualità stellare per Hellblade 2? A tal proposito, gli sviluppatori di Ninja Theory hanno infatti confermato che il combat system del nuovo episodio supererà in ogni aspetto quanto visto nel primo gioco datato 2017.