Hellblade 2: l'esclusiva Xbox uscirà entro quest'anno, secondo Jez Corden

Siamo ormai a pochi passi dall'Xbox Showcase, e tra i giochi che i possessori di PC Windows e Xbox Series X|S vorrebbero assolutamente c'è sicuramente Hellblade 2 Senua's Saga. Nel mentre attendiamo ancora le poche ore che ci separano dall'evento, giungono segnali incoraggianti da parte di Jez Corden di Windows Central.

All'interno del video in cui ha raccolto le sue previsioni sugli annunci dell'Xbox Showcase, lo YouTuber Rand Al Thor ha dichiarato che Jez Corden, solitamente molto vicino alle novità provenienti dal mondo Xbox, ritiene probabile una pubblicazione di Hellblade 2 entro la fine di quest'anno. Pur non conoscendone tutti i dettagli, Corden ha già ricevuto alcune informazioni in anteprima riguardanti l'evento di Microsoft, ed è possibile che tra queste ci siano stati degli importanti aggiornamenti sul nuovo gioco di Ninja Theory, che ha già sbalordito con il trailer di gameplay precedentemente mostrato dallo studio britannico.

Naturalmente si tratta di un semplice rumor, che non possiamo al momento verificare e che rientra nelle personali speculazioni di Corden. Tuttavia gli indizi riguardanti un'uscita entro il 2023 di Hellblade 2 cominciano ad intensificarsi, dopo lo spot promozionale legato ad Xbox Game Pass e alle prossime novità del servizio di gaming on demand di Microsoft.

Hellblade 2 sarà molto probabilmente presente all'Xbox Showcase di domenica 11 giugno come suggerito dal profilo Twitter di Aaron Greenberg, ed è qui che dovremmo finalmente tornare in contatto con la nuova avventura di Senua.