Hellblade 2, Everwild, Elden Ring: non aspettateli all'E3 2021, avverte Grubb

Tra meno di un mese prenderà il via la nuova edizione tutta digitale dell'E3 2021, e le aspettative sono, come sempre, alle stelle. Con la nuova generazione di console pronta ad entrare nel vivo, i giocatori si aspettano di rivedere alcuni dei giochi più attesi degli ultimi anni: i loro desideri verranno realizzati?

Non tutti, stando a quanto riferito da Jeff Grubb, nota penna di VentureBeat. Nel corso dell'ultima puntata del suo podcast "The Game Mess Show", il giornalista ha raffreddato gli animi dei giocatori affermando che, secondo le sue fonti, giochi del calibro di Elden Ring, Everwild e Senua's Saga: Hellblade 2 non sarebbero destinati ad apparire all'E3 2021.

Non è la prima volta che Grubb ci avverte su Elden Ring, dal momento che lo aveva già depennato dalla lista dei presenti alla fiera losangelina la scorsa settimana. Stupisce vedere menzionati anche Everwild e Senua's Saga: Hellblade 2, due giochi Xbox Game Studios annunciati nel 2019. Alcuni recenti rumor sul titolo di Rare (che ha visto cambiare il suo Creative Director lo scorso ottobre) hanno parlato di una pre-produzione terminata oltre due anni fa e di un'uscita forse prevista nel 2022. Hellblade 2 è invece lontano dalle scene da parecchio, se escludiamo qualche aggiornamento minore fornito dall'interprete Melina Juergens, che qualche giorno fa ha effettuato delle scansioni 3D per il personaggio di Senua.

Sebbene Grubb abbia dimostrato di essere affidabile in più di un'occasione, vi consigliamo di prendere le sue parole con le pinze. La certezza l'avremo solamente il prossimo mese, quando si svolgerà l'E3 2021: l'appuntamento, ricordiamo, è per il 12 giugno.