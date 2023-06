Come vi raccontiamo nel nostro riassunto dell'Xbox Games Showcase 2023, l'ultimo appuntamento in streaming ha regalato numerosi video e gustosi annunci.

L'evento si è aperto in grande stile, introducendo Fable di Playground Games e continuando con altri titoli di spessore, quali Senua's Saga: Hellblade 2 di Ninja Theory e Avowed di Obsidian Entertainment. Tutti e tre hanno mostrato un livello grafico all'avanguardia, ma - diversamente da quanto si potrebbe pensare - non tutti in questa triade adoperano l'Unreal Engine 5.

Hellblade 2, Fable e Avowed sono in Unreal Engine 5?

Ad oggi non sono ancora moltissime le informazioni riguardanti Senua's Saga: Hellblade 2, fatta eccezione per un recente video in cui si mostra tutto il lavoro realizzato sul mocap facciale di Senua e lo spettacolo grafico nel trailer di Hellblade 2 dell'Xbox Showcase. Sappiamo, però, che il gioco sarà realizzato su Unreal Engine 5. Da questo punto di vista, il confronto tra il volto dell'attrice che interpreta Senua e la sua controparte nel gioco è impressionante. Se la grafica sembra un punto assodato, resterà da capire com'è strutturato il gameplay.

Anche Avowed è tornato all'Xbox Games Showcase con un nuovo trailer. Firmato da Obsidian Entertainment, questo RPG open-world userà Unreal Engine 5. Se il gioco uscirà all'inizio del 2024, potrebbe essere il primo GDR open world a essere rilasciato su Unreal Engine 5, dimostrandosi un ottimo esperimento per testare lo strumento su questo genere. Come ci dimostra il trailer del nuovo Fable, anche quest'ultimo titolo è molto ambizioso dal punto di vista tecnico e intende sfruttare pienamente tutte le capacità di Xbox Series X/S. Contrariamente a quanto alcuni rumor suggerivano, tuttavia, il gioco non userà Unreal Engine 5, ma il ForzaTech.

Questo motore grafico farà da supporto al nuovo action RPG fantasy, la cui favola sarà ricreata senza Peter Molyneux, garantendo animazioni facciali credibili, sistemi di illuminazione curati e attenzione ai dettagli, compresi i colori. Per il gioco non è ancora nota una finestra di lancio.