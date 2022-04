Hellblade 2 tra fedeltà storica e fotorealismo: una nave vichinga salpa su Unreal Engine 5

Dopo aver mostrato una magnifica spiaggia islandese di Hellblade 2 su UE5, ricerca del fotorealismo e della fedeltà storica degli artisti di Ninja Theory prosegue con la splendida ricostruzione digitale di una nave Knarr.

La sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios riapre così una finestra sull'universo nextgen del sequel di Senua's Sacrifice per spiegarci sui social di come "l'esperto Environment Artist 'Ninja Jon' ha costruito un modello in scala di questa nave vichinga Knarr a casa sua per capire realmente come fosse stata realizzata questa nave storica. Lo ha fatto prima di realizzare questo modello modello in-game della Knarr che si prepara a salpare per l'Islanda".

La clip condivisa da Ninja Theory, di conseguenza, ritrae il modello tridimensionale scansionato in fotogrammetria della medesima nave che ammireremo ingame in Hellblade 2 Senua's Saga, presumibilmente con lo stesso, incredibile livello di dettaglio.

Il nuovo video pubblicato da Ninja Theory, unito al recente scatto panoramico del litorale di Djúpalónssandur, non può che indurci a guardare con sempre maggiore curiosità all'Xbox & Bethesda Games Showcase, l'evento mediatico del 12 giugno che, con ogni probabilità, farà da cornice ad importanti notizie riguardanti la prossima odissea di Senua. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Microsoft e degli studi Ninja Theory, vi invitiamo a leggere il nostro speciale dedicato all'ultimo, spaventoso gameplay di Hellblade 2 su Unreal Engine 5.