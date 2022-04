Hellblade 2 e il fotorealismo di UE5 nello scatto panoramico di una spiaggia islandese

I ragazzi di Ninja Theory si uniscono alle celebrazioni di Xbox per l'Earth Day pubblicando una nuova, suggestiva immagine in-engine di Hellblade 2 Senua's Saga che mostra una spiaggia islandese di ricostruita su Unreal Engine 5.

Il team di sviluppo inglese legato agli Xbox Game Studios coglie così l'opportunità offertagli dalla Giornata della Terra per mostrare una delle tante ambientazioni che avremo modo di esplorare del secondo capitolo della saga di Senua su PC e Xbox Series X/S.

Lo scenario scelto dagli autori britannici per mostrare le potenzialità della loro prossima avventura e del motore grafico di Epic Games, nella fattispecie, ritrae il litorale di Djúpalónssandur e la sua iconica spiaggia di sabbia nera con l'aspetto che avrebbe dovuto avere più di mille anni fa.

Come sottolineato dagli stessi rappresentanti di Ninja Theory, si tratta di un'immagine scattata in-engine e che, di conseguenza, può essere utilizzata come metro di giudizio per la qualità grafica finale dell'esclusiva Microsoft su Unreal Engine 5. Prima di lasciarvi allo scatto panoramico di cui sopra, vi ricordiamo che nel dicembre di quest'anno l'artista di Ninja Theory marco Teixeira ha pubblicato l'altrettanto suggestivo artwork di un paesaggio costiero di Hellblade 2 Senua's Saga.