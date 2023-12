Hellblade 2, il gameplay in azione: Senua vi aspetta nel 2024 su PC e Xbox Series X/S

Dopo una lunga assenza, finalmente Senua's Saga Hellblade 2 è tornato a mostrarsi agli occhi del pubblico con un nuovo, spettacolare trailer che ha alternato sequenze cinematografiche mozzafiato ad un gameplay molto più incentrato sull'azione rispetto al precedente episodio. E c'è anche una finestra di lancio.

Il prossimo grosso progetto di Ninja Theory è confermato per il 2024 su PC e Xbox Series X/S con esordio subito al day one su Xbox Game Pass come di consueto per le produzioni targate Microsoft. Purtroppo si tratta ancora di una finestra generica e manca ancora una data d'uscita precisa che, si spera, possa essere rivelata da Microsoft o Ninja Theory al più presto. Se non altro abbiamo ora la conferma definitiva che Senua's Saga Hellblade 2 arriverà nel corso del nuovo anno, in linea con quanto dichiarato da Matt Booty di Xbox sui giochi in arrivo nel 2024.

Oltre al nuovo trailer che ci ha permesso di avere un assaggio molto più concreto sul seguito di Hellblade Senua's Sacrifice, negli scorsi giorni abbiamo avuto conferma che Senua's Saga Hellblade 2 avrà un rating 18+, con Ninja Theory che sembra avere tutte le intenzioni di offrire ai giocatori un'avventura ancora più matura e violenta rispetto al capostipite. Hellblade 2 venne annunciato nel corso del 2019: dopo un lungo sviluppo si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel, nella speranza di ricevere una data definitiva al più presto.