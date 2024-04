Hellblade 2 gira a 30fps su Xbox Series X/S, non c'è nessuna modalità da scegliere

Parlando ai microfoni della rivista tedesca GamePro, il VFX Director di Ninja Theory (Mark Slater-Tunstill) ha confermato che Senua's Saga Hellblade 2 girerà a 30 fps e risoluzione dinamica (non meglio specificata) su Xbox Series X e Xbox Series S.

Il limite dei 30fps è stato voluto da Ninja Theory per garantire un'esperienza coesa di stampo cinematografico, non ci sarà quindi nessuna possibilità di scegliere tra modalità grafica o prestazioni. Secondo un report di GamePro, tuttavia, questo non sembra rappresenta un grande problema per il gameplay, il ritmo di gioco non ne risente in alcun modo e di fatto i 30fps ben si adattano all'esperienza pensata dallo studio.

Mark Slater-Tunstill non è sceso in ulteriori dettagli e quindi non sappiamo l'esatta risoluzione del gioco, dal momento che si è parlato genericamente di "risoluzione dinamica" senza specifiche particolari. Il VFX Director conferma però la totale assenza di un selettore per modalità grafica su console, mentre su PC il framerate dovrebbe essere più elevato, in base alle potenzialità dell'hardware a disposizione.

Le prime prove evidenziano una grafica incredibile per Senua's Saga Hellblade 2 unita ad un gameplay solido e funzionale, anche se non innovativo rispetto a quello del primo Hellblade. Hellblade 2 esce il 21 maggio 2024 su PC e Xbox Series X/S, solo in digitale, disponibile anche su Game Pass sin dal giorno del lancio.

