Hellblade 2: grafica pazzesca in UE5 e gameplay solido, è quanto emerge dalle anteprime

In queste ore testate internazionali come IGN USA, GameSpot e Polygon hanno avuto modo di provare Senua's Saga Hellblade 2, emergono quindi alcune impressioni sul gameplay e sul comparto tecnico del gioco di Ninja Theory.

Hellblade 2: che grafica!

Le testate che hanno provato il gioco sono concordi nell'affermare che il comparto grafico di Hellblade 2 è sicuramente un elemento di forte impatto, tanto che alcuni hanno definito il gioco "il miglior esempio delle potenzialità di Unreal Engine 5" grazie all'ottimo lavoro di digitalizzazione e scansione 3D effettuato da Ninja Theory con un grande utilizzo di foto aeree, scansioni di oggetti e fotogrammetria.

Questo aiuta non poco nell'immedesimazione e in generale il comparto tecnico è di assoluto spessore, grazie anche ai tool di Unreal Engine 5, e lo stesso vale per l'audio, dove il lavoro svolto con microfono ambientati ha aiutato non poco a ricreare i suoni dell'ambiente circostante.

Il gameplay di Hellblade 2

Anche per quanto riguarda il gameplay i giudizi sono sostanzialmente positivi anche se si sottolinea come di fatto ci siano poche innovazioni rispetto al primo Hellblade. Il gioco non è Open World e propone una alternanza tra combattimenti ed enigmi, con puzzle da risolvere e mostri da sconfiggere per poter proseguire, con gli scontri one vs one che rappresentano la maggior parte delle battaglie.

Senua's Saga Hellblade 2 esce il 21 maggio 2024 su PC e Xbox Series X/S, disponibili sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass.

