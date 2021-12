Hellblade 2: Hideo Kojima adora il gameplay, Ninja Theory ringrazia

I The Game Awards 2021 sono stati la giusta occasione per vedere in azione il primo video gameplay di Senua's Saga Hellblade 2, che ha stupito non solo per la sua spettacolarità, ma anche per l'eccellente resa grafica in-game realizzata con l'Unreal Engine 5.

Il video confronto tra Hellblade 2 in Unreal Engine 5 e il primo capitolo mostra anche quanto siano stati grandi i passi avanti compiuti sul lato tecnico nel corso di questi anni di sviluppo. Non è un caso, dunque, che tanti giocatori e addetti ai lavori siano rimasti molto colpiti dal lavoro svolto fin qui da Ninja Theory, e anche un illustre nome dell'industria videoludica ha dimostrato la sua approvazione per il trailer dei TGA.

Commentando solo attraverso emoticon, come fa spesso quando vuole dimostrare il suo interesse nei confronti delle produzioni altrui, Hideo Kojima è rimasto impressionato da Hellblade 2. Il celebre autore di Metal Gear Solid e Death Stranding segue con interesse la prossima opera di Ninja Theory in arrivo su PC e Xbox Series X/S in un periodo non ancora ben definito. Dal canto suo, lo studio inglese ha ringraziato a modo proprio l'apprezzamento di Kojima, rispondendo con una gif raffigurante Sam Porter Bridges, protagonista di Death Stranding, in posa d'esultanza.

Hellblade 2 continua ad essere una delle opere più attese in arrivo nel prossimo futuro sulle piattaforme Microsoft: non resta che sperare al più presto in una data d'uscita più definita.