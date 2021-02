Hellblade 2: illuminazione ai limiti del fotorealismo nella nuova immagine con Senua

I curatori dei social di Ninja Theory riaprono una finestra sulla dimensione fantasy di Senua's Saga Hellblade 2 mostrando una nuova immagine che ritrae la protagonista della serie sullo sfondo di uno scenario caratterizzato da un'illuminazione ai limiti del fotorealismo.

Nel condividere questo evocativo scatto, la sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios riferisce che si tratta di un'immagine realizzata per un "esperimento di illuminazione in cinematica" compiuto, supponiamo, su Unreal Engine 5 per testimoniare il livello di dettaglio grafico che contraddistinguerà l'opera.

Nelle scorse settimane, d'altronde, i ragazzi di Ninja Theory hanno mostrato in video la grafica iper realistica di Project Mara senza nascondere gli strumenti di sviluppo della nuova iterazione di Unreal Engine e le tecniche di fotogrammetria utilizzate per ambire al fotorealismo.

Tornando al sequel di Senua's Sacrifice, di recente delle foto scattate dall'attrice che interpreta la protagonista della serie Microsoft, Melina Juergens, hanno suggerito l'arrivo di importanti novità su Hellblade 2 e alimentato le speranze dei fan per il ritorno sulle scene mediatiche di questo progetto next gen destinato ad approdare su PC e Xbox Series X/S.