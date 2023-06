Hellblade 2 incanta e inquieta su Unreal Engine 5 nel trailer dell'Xbox Showcase

Attesa da molti, e suggerita dagli stessi esponenti del team Xbox, la partecipazione di Ninja Theory all'Xbox Showcase con Hellblade 2 viene confermata dagli sviluppatori della sussidiaria di Microsoft con un nuovo, inquietante trailer di Senua's Saga per PC e Xbox Series X|S.

Ad accompagnarci in questo nuovo viaggio nell'universo thrilling di Hellblade 2 è Melina Juergens, l'attrice che ha collaborato attivamente allo sviluppo di Senua's Saga tra sessioni di motion capture e scansioni in fotogrammetria per interpretare la protagonista di questa ormai celebre IP.

Il filmato rigorosamente in-engine di Hellblade 2 mette in mostra l'iperrealismo grafico raggiunto dagli sviluppatori inglesi utilizzando i potenti strumenti integrati nell'editor di Unreal Engine 5, ma senza fornire ulteriori dettagli sul gameplay e sulle attività da svolgere esplorando questa versione idealizzata dell'Islanda.

In chiusura di trailer, il team di Ninja Theory ci informa che la finestra di lancio di Hellblade 2 Senua's Saga è fissata per il 2024 su PC e in esclusiva console su Xbox Series X|S, con ingresso immediato nel catalogo del Game Pass. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche il nuovo video in-engine di Fable, anch'esso destinato ad approdare su PC e Xbox Series X|S.