Hellblade 2 è in italiano? Cosa sappiamo su traduzione e doppiaggio

Senua's Saga Hellblade 2 esce il 21 maggio su PC e Xbox Series X/S: in quale lingue sarà tradotto il nuovo Hellblade II? Ecco cosa sappiamo al momento sulla localizzazione del gioco di Ninja Theory, in attesa di ulteriori

Le ultime informazioni in merito risalgono a gennaio, quando Ninja Theory presentò un nuovo video di Senua's Saga Hellblade 2 durante Xbox Developer Direct, in questa occasione lo studio ha confermato che il gioco sarà tradotto in varie lingue, nella precisione si parla di una localizzazione in 26 lingue diverse.

Tra le tante troviamo l'arabo, l'ucraino e l'islandese, nel momento in cui scriviamo queste sono le uniche tre lingue citate da Ninja Theory (diamo ovviamente per scontata la localizzazione in lingua inglese) e le pagine del gioco sui principali marketplace digitali come Xbox Store e Steam non riportano altre informazioni riguardo le lingue di Senua's Saga Hellblade 2.

E l'italiano? L'ipotesi più concreta è che Hellblade 2 sia tradotto per quanto riguarda testi, menu e sottotitoli, mentre il doppiaggio nella nostra lingua appare improbabile. Ovviamente però le cose potrebbero cambiare e prima dell'uscita Ninja Theory potrebbe diffondere ulteriori dettagli per quanto riguarda doppiaggio e sottotitoli.

