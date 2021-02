Hellblade 2: lancio nel 2022 e primo gameplay quest'anno? Plausibile, secondo Klobrille

Hellblade 2 è indubbiamente uno dei titoli maggiormente attesi dai possessori di Xbox Series X|S, tuttavia Ninja Theory non ha ancora rivelato quando avremo modo di tornare a vestire nuovamente i panni di Senua.

Negli ultimi giorni, il fatto che gli sviluppatori britannici si siano dichiarati alla ricerca di un combat designer ha indotto alcuni giocatori a pensare che lo sviluppo del titolo sia ancora in alto mare, e che probabilmente non sarà pubblicato prima del 2023. Di diversa opinione è però il noto insider Klobrille.

Secondo il suo punto di vista, infatti, Hellblade 2 Senua's Saga si candida per essere pubblicato nel corso del 2022, con un probabile primo trailer di gameplay da mostrare entro quest'anno. Pur vero che si tratta di semplici speculazioni, presumiamo che il pronostico di Klobrille - dimostratosi tra le fonti più affidabili e vicine al mondo Xbox - sia fondato su conoscenze riservate. In ogni caso, raccomandiamo come sempre di prendere la notizia con le pinze, nella speranzosa attesa che Ninja Theory rompa il silenzio che attornia Hellblade 2 da ormai svarati mesi, eccezion fatta per la fotorealistica immagine di Senua condivisa poche settimane fa dal team di sviluppo.

A seguito del capitolo originale, di cui si è spesso elogiato l'impianto narrativo ma criticato il gameplay, Ninja Theory ha intenzione di espandere l'universo di Hellblade confezionando per i giocatori "un'esperienza indimenticabile", come leggiamo nei recenti annunci lavorativi pubblicati dalla software house. Il titolo è in via di sviluppo in Unreal Engine 5, ed abbiamo avuto un assaggio delle potenzialità del motore grafico in occasione del cinematic trailer risalente alla scorsa estate. Il titolo è atteso su PC Windows ed in esclusiva console su Xbox Series X|S.