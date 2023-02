Hellblade 2 lascia l'Unreal Engine 5 per lo Slipspace? Il rumor è molto poco credibile

Un rumor si sta diffondendo in queste ultime ore su Twitter e vorrebbe Hellblade 2 aver subito un reboot, con il gioco di Ninja Theory che dovrebbe aver abbandonato l'Unreal Engine 5 per passare allo Slipspace Engine, sviluppato da 343 Industries. Ma sembra tutto davvero molto poco credibile.

La fonte è tale "VGXboxdaily.com" ma la pagina della notizia non è più raggiungibile e dunque è impossibile al momento verificare quanto riportato. Addirittura si parla di materiale concept in programma per l'E3, fiera al quale però Microsoft non parteciperà, secondo un report di IGN USA.

Appare davvero poco probabile che Ninja Theory abbia chiesto il supporto di 343 Industries e sopratutto che si sia optato per un cambio di motore grafico, dal momento che lo stesso Slipspace sembra aver creato non pochi problemi ad Halo Infinite, tanto che, si mormora, Microsoft voglia adottare l'Unreal Engine 5 per i futuri giochi di Halo e 343 sarebbe già al lavoro su alcuni pitch di test.

Inoltre, Senua's Saga Hellblade 2 dovrebbe uscire a settembre e tra pochi mesi idealmente dovrebbe essere possibile vedere il gioco in azione e non solo "materiale concept". Insomma, riportiamo la voce per dovere di cronaca ma in questo caso il rumor appare molto poco credibile.