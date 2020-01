Hellblade 2, Melina Juergens è ancora Senua: uno scorcio sul dietro le quinte del trailer

In occasione dell'edizione 2019 dei The Game Awards, i vertici Microsoft hanno sorpreso il pubblico non solo mostrando il design definitivo di Xbox Series X, ma anche annunciando un nuovo, inatteso, progetto.

Dal palco dell'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley, infatti, Ninja Theory ha svelato al pubblico il primo trailer di Senua's Saga: Hellblade 2, confermando così l'intenzione di espandere l'universo dipinto con il precedente Hellblade: Senua's Sacrifice. Il filmato ha catalizzato su di sé grande attenzione, grazie alle atmosfere cupe ed inquietanti che lo popolano. Vera protagonista assoluta del trailer è tuttavia la stessa Senua, al centro di inquadrature sempre più ravvicinate, accompagnate da una musica dai ritmi tribali ed incalzanti.



Ad interpretare la giovane donna farà il suo ritorno Melina Juergens. Originariamente video editor in Ninja Theroy, quest'ultima aveva interpretato il personaggio durante alcuni test: il suo inaspettato talento aveva tuttavia fatto sì che il suo diventasse il volto ufficiale della protagonista di Hellblade Senua's Sacrifice. Per la sua performance, Melina Juergens ha persino vinto il premio per la miglior interpretazione ai The Game Awards 2017.



Non sorprende affatto, dunque, il suo ritorno per Senua's Saga: Hellblade 2. Recentemente, la Juergens ha voluto offrire ai fan un piccolo retroscena legato al trailer mostrato durante i The Game Awards 2019. Tramite il proprio account Twitter ha infatti mostrato un'immagine comparativa che confronta il trucco realizzato dal team sul suo volto con il risultato ottenuto a schermo. Cosa ve ne pare? Siete felici del ritorno della giovane nei panni di Senua?