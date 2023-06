Hellblade 2 di Ninja Theory esce anche su PS5?

Il trailer di Senua's Saga: Hellblade 2 mostrato all'Xbox Showcase 2023 vi ha sbalorditi e adesso siete curiosi di sapere se avrete la possibilità di giocarlo sulla vostra PlayStation 5? Più che comprensibile, ma abbiamo una brutta notizia per voi...

Leviamoci subito il dente specificando che no, Senua's Saga: Hellblade 2 non verrà lanciato su PlayStation 5, e allo stato attuale non sussiste neppure la più piccola possibilità che possa farlo in un futuro più o meno lontano. Ninja Theory, lo studio impegnato nella sua realizzazione, è stato acquistato da Microsoft nel 2018, dunque ormai lavora solamente per Xbox e PC Windows.

Se siete interessati a proseguire il viaggio di Senua, allora dovrete farlo necessariamente su Xbox Series X|S e/o PC Windows, piattaforme sulle quali verrà lanciato in esclusiva nel corso del 2024. Ciò significa che su PlayStation 4 e PS5 potete godervi solo ed esclusivamente il primo capitolo della serie, Hellblade: Senua's Sacrifice, pubblicato nel 2017 in un'epoca in cui Ninja Theory era ancora uno studio indipendente.

Senua's Saga: Hellblade 2 esibisce un comparto grafico e artistico sontuoso, anche grazie all'impiego del motore grafico di ultima generazione Unreal Engine 5. La storia vede Senua impegnata in un'avventura di sopravvivenza in un'Islanda vichinga pervasa dalla mitologia. Determinata a salvare il suo popolo, è chiamata ad affrontare una battaglia contro l'oscurità dentro e fuori di sé. Ninja Theory ha promesso "un'esperienza complessa, narrata tramite filmati coinvolgenti, splendide immagini ed effetti sonori totalizzanti". Come tutte le produzioni della casa di Redmond, approderà nel catalogo di Game Pass immediatamente al day one.