Hellblade 2, Ninja Theory in viaggio: il nuovo diario di sviluppo ci porta in Islanda!

Con Senua's Saga: Hellblade 2, gli sviluppatori di Ninja Theory puntano a trasportare i giocatori nel cuore dell'estremo Nord europeo: con un nuovo video diario, il team approda in Islanda.

Tameem Antoniades, della software house, racconta come il completamente dei lavori su Hellblade: Senua's Sacrifice abbia richiesto un periodo di intenso impegno, al termine del quale ha scelto di prendersi una pausa. Tra i luoghi visitati in questa fase, l'autore è rimasto particolarmente colpito dal fascino selvaggio dei panorami islandesi. Proprio in seguito a questo colpo di fulmine è nata l'idea di realizzare un sequel che riportasse Senua nel mondo videoludico.

Per definire l'ambientazione di Senua's Saga: Hellblade 2, un gruppo di sviluppatori di Ninja Theory hanno trascorso due intere settimane in Islanda, durante le quali hanno avuto modo di visitare oltre 40 location. Il team si è dedicata ad attività di scanning di molteplici ambientazioni, dando vita ad asset da utilizzare all'interno del gioco next gen. Al viaggio ha preso parte anche Melina Juergens, interprete di Senua anche nel sequel. Per maggiori dettagli, vi lasciamo alla visione del video diario che trovate in apertura a questa news.



Ricordiamo che Senua's Saga: Hellblade 2 sarà realizzato in Unreal Engine 5, con una pubblicazione attesa su Xbox Series X e PC.