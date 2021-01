Hellblade 2: novità in arrivo? Melina Juergens reinterpreta Senua sui social

Melina Juergens, l'attrice tedesca che interpreta Senua nella saga di Hellblade, si riaffaccia sui social per mostrarsi con una nuova "pittura di guerra" per la protagonista di Hellblade 2 Senua's Saga.

L'attrice che collabora con gli Xbox Game Studios e Ninja Theory accompagna la foto che la ritrae ancora una volta nei panni (o, per meglio dire, nel trucco) di Senua con un messaggio in cui spiega come "per ogni battaglia vinta, c'è sempre un'altra battaglia ancora più grande da dover combattere".

Il post su Twitter di Juergens ha contribuito a riaccendere i riflettori mediatici sull'ambizioso progetto di Hellblade 2 Senua's Saga dopo il diario di sviluppo in Islanda confezionato dalla software house britannica nel luglio dello scorso anno.

La foto condivisa sui social dall'attrice tedesca ha così stuzzicato la curiosità degli appassionati, come dimostrano i numerosi messaggi pubblicati su Twitter e sui forum videoludici da parte di chi, giustamente, si chiede se questa immagine possa preludere all'arrivo di importanti novità sull'esclusiva Xbox.

Nella speranza di ricevere ulteriori informazioni da parte di Ninja Theory e della casa di Redmond, vi rimandiamo alla nostra analisi del trailer di Hellblade 2 Senua's Saga realizzata a margine del reveal del titolo durante i TGA 2019.