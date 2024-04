Hellblade 2 su PC, Xbox e Game Pass: Unreal Engine 5 dà spettacolo nelle nuove immagini

La grafica pazzesca di Hellblade 2 citata dalle ultime anteprime emerge anche negli ultimi, suggestivi scatti in-engine condivisi dai ragazzi di Ninja Theory sulle pagine di Xbox Wire, con tanto di approfondimento sulle sfide affrontate per dare forma a questa attesissima avventura a tinte oscure.

Le immagini che accompagnano l'ultimo speciale curato dagli autori del 'blog istituzionale' del team Xbox ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto dalla sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios per erigere l'impalcatura ludica, narrativa e prettamente tecnologica del sequel di Senua's Sacrifice.

Il cuore pulsante del comparto grafico di Hellblade 2 è certamente rappresentato da Unreal Engine 5 e dagli strumenti creativi implementati nel motore multipiattaforma di Epic Games, come pure dall'impegno profuso da Ninja Theory nell'infondere realismo in ogni scena con l'ausilio di tecnologie come la fotogrammetria digitale. E che dire allora del lavoro portato avanti dal team che si è dedicato alle sessioni di motion capture, a cominciare dall'attrice Melina Juergens che interpreta la protagonista?

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia delle ultime immagini di Hellblade 2 e vi ricordiamo che l'esclusiva Microsoft sarà disponibile dall'ormai non troppo lontano 21 maggio su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. Se invece siete alla ricerca di ulteriori approfondimenti, qui trovate il video di Hellblade 2 ammirato durante il Future Games Show.

Su Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti di oggi.