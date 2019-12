Hellblade 2 era già nei piani di Ninja Theory prima dell'acquisizione di Microsoft

Parlando ai microfoni di Gamespot, il capo della divisione Xbox Phil Spencer ha parlato anche di Senua's Saga: Hellblade 2, dichiarando che il gioco era già nei piani di Ninja Theory prima che lo studio venisse acquisito da Microsoft.

L'annuncio di Senua's Saga: Hellblade 2 è stato ospitato sul palco dei The Game Awards 2019, occasione in cui abbiamo potuto dare una prima occhiata al gioco grazie a un trailer. Stando alle parole di Phil Spencer, il video di presentazione era "in-engine", ed è stato confezionato con l'idea di mostrare tutte le potenzialità del comparto grafico della produzione.

Il capo della divisione Xbox ha inoltre dichiarato che Senua's Saga: Hellblade 2 era già nella roadmap di Ninja Theory prima che lo studio venisse acquisito da Microsoft. Questo significa che gli sviluppatori erano già intenzionati a sviluppare il sequel di Hellblade prima di allora, poco dopo la pubblicazione del primo capitolo.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, Senua's Saga: Hellblade 2 è stato confermato solo su Xbox Series X, la nuova console next gen di Microsoft. Per saperne di più sulla finestra di lancio del gioco, e sulla possibilità di vederlo in uscita anche su altre piattaforme, non rimane che attendere ulteriori dettagli dagli sviluppatori stessi.