Hellblade 2 e Project Mara: Ninja Theory accoglie il 3D Artist italiano Pasquale Scionti

Mentre in rete continuano a susseguirsi le voci di corridoio sulla possibile presenza di Hellblade 2 ai Game Awards 2021, l'esperto 3D Artist italiano Pasquale Scionti festeggia sui social l'ingresso in Ninja Theory.

In questa sua nuova avventura professionale con la sussidiaria degli Xbox Game Studios dopo l'esperienza con Treyarch e la serie di Call of Duty, Scionti assumerà il doppio incarico di Senior Lighting e Look Development Artist per contribuire allo sviluppo, rigorosamente su motore grafico Unreal Engine 5, dei titoli attualmente in lavorazione presso Ninja Theory.

Nella rosa di hashtag elencati dall'artista digitale per annunciare sui social il suo ingresso nella famiglia Xbox troviamo sia Hellblade 2 che Project Mara, i due videogiochi nextgen in sviluppo presso Ninja Theory e previsti al lancio in futuro, supponiamo, solo su PC e Xbox Series X/S.

Nei mesi scorsi, Scionti ha dato prova delle sue incredibili capacità di "costruttore di mondi virtuali" mostrando la sua reinterpretazione degli scenari di The Last of Us 2 su Unreal Engine 5. Sempre attraverso i poliedrici strumenti di sviluppo offerti da Unreal Engine, il 3D Artist italiano ha tratto ispirazione dalle ambientazioni distopiche di Ghost in the Shell e Cyberpunk 2077 per creare una tech demo ai limiti del fotorealismo.