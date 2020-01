Da Hellblade 2 a Project Mara: Ninja Theory svela nuovi dettagli in un video diario

Non paghi della sorpresa riservataci con l'annuncio del gioco horror Project Mara per PC e Xbox, Ninja Theory confeziona un video diario incentrato sui lavori che stanno portando avanti in vista dell'arrivo di Xbox Series X, cominciando ovviamente da Senua's Saga Hellblade 2.

Riallacciandosi al reveal di Project Mara, gli sviluppatori britannici approfondiscono la questione relativa all'approccio utilizzato per dare forma a questo nuovo titolo sperimentale e al sequel di Hellblade. A tal proposito, il co-fondatore di Ninja Theory Tameem Antoniades riferisce che "mentre Hellblade ci ha fornito una visione molto personale della psicosi e delle sue conseguenze, questo sequel avrà basi diversi e mostrerà come la follia e la sofferenza sono in grado di modellare i miti, le divinità e la religione di un intero popolo".

"Il nostro obiettivo è quello di rendere l'esperienza di Hellblade 2 paragonabile a quella offerta dai miti epici e dalle saghe di una volta", aggiunge poi Antoniades prima di focalizzarsi sui contenuti del gioco per confermare Melina Juergens nel ruolo di Senua e, soprattutto, per svelare che il secondo atto dell'epopea a tinte oscure di Senua "sfrutterà una tecnologia procedurale e degli strumenti intelligenti". Quanto a Project Mara, i vertici di Ninja Theory ne confermano il setting moderno e il contesto narrativo incentrato sulla rappresentazione realistica delle malattie mentali.

Sia Senua's Saga Hellblade 2 che Project Mara sono destinati ad arrivare su Xbox Series X e PC Windows 10 in un periodo successivo al lancio della console nextgen di Microsoft, con approdo immediato su Xbox Game Pass e, si presume, su Xbox One.