Hellblade 2 e Project Mara: tante novità in arrivo nel 2023, suggerisce Ninja Theory

Nell'augurare buon Natale e buone feste a tutti i propri follower su Twitter, Ninja Theory incuriosisce gli appassionati della saga di Hellblade e i fan di horror che guardano con interesse a Project Mara lanciando degli importanti indizi sulle iniziative che prenderà la software house inglese nel corso del 2023.

In un breve ma eloquente messaggio condiviso sui social da Ninja Theory, la sussidiaria degli Xbox Game Studios spiega infatti che "i Dev Diary torneranno nel corso del 2023". Pur senza riferirsi in maniera esplicita al sequel di Senua's Sacrifice e all'avventura horror fotorealistica Project Mara, è facile ipotizzare la pubblicazione di nuovi approfondimenti su Hellblade 2 e la nuova esperienza a tinte oscure che punta a mescolare horror, grafica next gen e temi delicati come quello delle malattie mentali.

I diari di sviluppo promessi da Ninja Theory per il 2023 lasciano perciò presagire un cambio di strategia comunicativa per la software house inglese impegnata ormai da diversi anni nella realizzazione di Hellblade 2, il primo gioco annunciato per Xbox Series X.

Dal reveal di Senua's Saga ad oggi, infatti, il team di Cambridge ha centellinato le informazioni condivise al pubblico e aperto solo delle sporadiche finestre sull'universo next gen di Hellblade 2, dando adito a numerose speculazioni e voci di corridoio sulle ipotetiche difficoltà affrontate nella realizzazione di questo ambizioso progetto. La speranza della community Xbox è perciò quella di ammirare quanto prima delle scene di gameplay inedite di Hellblade 2, accompagnate magari dall'annuncio del lancio nel 2023 di questo action adventure su PC, Xbox Series X/S e Game Pass e, perché no, da qualche clip ingame di Project Mara.