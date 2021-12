Hellblade 2 Senua's Saga uscirà su Xbox Game Pass al lancio?

I The Game Awards hanno riportato l'attenzione sul gioco di Ninja Theory e dopo aver visto quando esce Hellblade 2 adesso è il momento di fare chiarezza riguardo la disponibilità di Hellblade II Senua's Saga su Xbox Game Pass.

Hellblade 2 uscirà su Xbox Game Pass a lancio? La risposta a questa domanda è affermativa, Senua's Saga Hellblade 2 sarà disponibile sin dal day one su Game Pass per Xbox e PC come qualsiasi altro gioco targato Xbox Game Studios, esempi recenti sono Psychonauts 2, Forza Horizon 5 e Halo Infinite, solamente per citarne alcuni.

Sono già tanti i giochi in uscita su Xbox Game Pass nel 2022 tra cui Total War Warhammer III, S.T.A.L.K.E.R. 2, Redfall, Scorn, Starfield, Sniper Elite 5, Party Animals, A Plague Tale Requiem e Eiyuden Chronicles Rising solamente per citarne alcuni ma l'elenco è ovviamente in continua espansione.

Senua's Saga Hellblade 2 è ancora privo di una data di uscita precisa ma in molti sperano che il gioco possa uscire nel 2022, il lancio è previsto su su Xbox Series X/S e PC mentre Hellblade 2 non arriverà su Xbox One. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Hellblade 2 Senua's Saga, il gioco è sviluppato dal team Ninja Theory, durante il prossimo anno ne sapremo sicuramente di più.