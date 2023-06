Hellblade 2 Senua's Saga è su Xbox Game Pass al lancio?

Dopo gli spettacolari trailer pubblicati da Ninja Theory nel corso del tempo, le aspettative riposte in Hellblade 2 si sono fatte enormi. Sappiamo già che il seguito del primo capitolo della cosiddetta Senua's Saga catapulterà i giocatori in un'avventura divisa tra mito e follia, ma sarà possibile viverla anche tramite il servizio Xbox Game Pass?

Assolutamente sì, il team di sviluppo ha infatti confermato che il lancio del gioco avverrà nel corso del 2024 su PC e in esclusiva console su Xbox Series X|S, con tanto di ingresso immediato nel catalogo del Game Pass. Fino ad allora, mentre restiamo in attesa di aggiornamenti che includano maggiori dettagli sul gameplay, vi invitiamo a non perdere la nostra più recente anteprima di Senua's Saga Hellblade 2 in cui abbiamo analizzato il trailer mostrato durante l’ultimo Xbox Games Showcase. Oltre alla riaffermazione di tutto ciò che riguarda il profilo audiovisivo, il filmato ci ha infatti fornito diversi spunti su cui riflettere e un presunto collegamento con il trailer pubblicato in precedenza.

Prima di concludere vi ricordiamo inoltre che Hellblade 2 rientra nei giochi in arrivo su Game Pass (fin dal day one) entro e non oltre il prossimo anno, proprio come Starfield, Payday 3, Fable, Avowed e molti altri.