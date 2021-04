Hellblade 2, Senua sarà una vera guerriera: il video dietro le quinte con Melina Juergens

Uno fra i titoli più attesi dai possessori di PC Windows e Xbox Series X|S è sicuramente Hellblade 2: Senua's Saga, il prosieguo del viaggio iniziato da Ninja Theory con il primo episodio della serie pubblicato nel 2017.

Pur non avendo avuto ancora la possibilità di ammirare il titolo in azione, Melina Juergens continua a deliziare i fan con degli interessanti video dietro le quinte che ci mostrano alcuni retroscena sullo sviluppo del gioco. Proprio come lascia ben intendere il trailer di annuncio di Hellblade 2, in questo nuovo viaggio la nostra Senua diventerà una vera e propria guerriera dopo i drammatici eventi del primo episodio.

L'attrice tedesca (che prima di Hellblade svolgeva il ruolo di video editor all'interno dello studio) ha dovuto intraprendere un percorso di crescita personale per sviluppare e affinare le tecniche di combattimento che Senua utilizzerà in-game. Lo scopo di Ninja Theory è quello di realizzare un combat system particolarmente incentrato sulle sensazioni e sul senso di immersione da restituire al giocatore: per raggiungere tale scopo è stato chiamato in causa C.C. Smiff, un maestro di spada e stunt performer che ha già lavorato per Star Wars e Game of Thrones. All'interno del filmato che trovate in cima potete osservare come una figura così professionale stia aiutando Melina Juergens ad elaborare un vero stile da guerriera.

Hellblade 2 Senua's Saga rimane ad oggi privo di una data di lancio. Secondo le supposizioni del noto insider Klobrille, il titolo atteso su PC e Xbox riceverà il suo primo video gameplay quest'anno, e sarà plausibilmente lanciato sul mercato nel corso del 2022. Ricordiamo che Ninja Theory si trova parallelamente al lavoro su Project Mara, un nuovo survival horror che punta al fotorealismo grafico.