Hellblade 2: uno sturalavandini 'next-gen' per lo sviluppo del gioco, ecco il video

Lo sviluppo di Senua's Saga: Hellblade 2 sembra proseguire a passo spedito e il team di Ninja Theory ha offerto un altro piccolo spaccato sui lavori in corso, mostrando che non tutte le soluzioni scelte per lo sviluppo sono propriamente "next-gen".

Nel nuovo video pubblicato dagli sviluppatori, il responsabile del look Chris Wilson è infatti occupato a catturare alcuni scatti ad alta risoluzione degli occhi dell'attrice Melina Juergens, celebre interprete di Senua. Le immagini verranno presumibilmente usate per comporre i primi piani in-game e per riuscire nell'impresa Wilson ha creato uno strumento fatto in casa composto da un supporto, una cornice e uno sturalavandini: il tutto per consentire alla Juergens di poggiare il mento senza troppa difficoltà.

La struttura esterna del congegno è in legno mentre la parte superiore sembra una sorta di poggiatesta retto dal nastro adesivo. Infine lo stantuffo dove l'attrice poggia il mento consente una maggiore stabilità. Insomma, una soluzione "homemade" per lo sviluppo di uno dei giochi più attesi sul versante Xbox.

Solo pochi giorni fa Ninja Theory aveva pubblicato un altro filmato in cui venivano bruciati dei tessuti per la creazione di texture più fedeli alla realtà. La curiosità di vedere il risultato di questi esperimenti in Senua's Saga: Hellblade 2 non può quindi che aumentare.