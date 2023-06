Hellblade 2 torna a mostrarsi nell'Xbox Extended Showcase con uno speciale sul mocap

Anche Senua's Saga Hellblade 2 è stato tra i protagonisti dell'Xbox & Bethesda Showcase Extended, evento durante il quale abbiamo potuto assistere ad un breve documentario dedicato alle fasi di motion capture.

Si tratta infatti di un 'dietro le quinte' che svela al pubblico tutti i segreti su com'è stato realizzato il trailer di Senua's Saga Hellblade 2 mostrato all'Xbox Showcase della scorsa domenica. È davvero interessante non solo dare uno sguardo all'enorme stanza utilizzata per registrare i movimenti degli attori, ma anche a tutte quelle strumentazioni che sono state utilizzate per far sì che i vari stuntman coinvolti potessero simulare le fasi di nuovo o quelle sulle imbarcazioni.

Dietro il breve trailer c'è infatti un lavoro enorme che denota l'impegno di Ninja Theory nella realizzazione del gioco in Unreal Engine 5, che vi ricordiamo non ha ancora una data d'uscita ufficiale e approderà in esclusiva su Xbox Series X|S e PC nel corso di un generico 2024. Ovviamente il titolo farà anche parte sin dal lancio del catalogo di Xbox e PC Game Pass, in quanto esclusiva Microsoft.

