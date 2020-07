Hellblade 2: trailer realizzato con Unreal Engine 5 in real-time? Le parole di Epic

Il trailer di presentazione di Senua's Saga: Hellblade 2 è stato utilizzato da Microsoft per mostrare la potenza della nuova Xbox Series X. Epic Games sembra essere tornata a parlare del filmato, utilizzando il volto di Senua come esempio di utilizzo dell'Unreal Engine 5 in tempo reale.

La stessa Microsoft aveva già confermato l'utilizzo dell'Unreal Engine 5 per il nuovo Hellblade 2. Tuttavia nel corso di questi mesi il dibattito sul famoso trailer di presentazione aveva dato vita a più di un dubbio sulla veridicità di tali immagini. Nel corso di una presentazione Epic Games ha però sottolineato come il suo motore grafico next-gen consenta agli sviluppatori di realizzare modelli dei personaggi ultra dettagliati da animare in tempo reale, portando come esempio proprio quanto visto con il trailer di Senua's Saga: Hellblade 2.

Gli sviluppatori di Epic Games insomma, potrebbero aver lasciato intendere che il trailer di presentazione girasse in real-time ed in-engine. "Non dimentichiamoci dei personaggi" ha affermato Epic parlando della qualità di elaborazione in real-time, "Senua nel nuovo trailer di Hellblade 2, dei nostri amici Ninja Theory, è un buon esempio che dovreste verificare se non lo avete ancora fatto".

D'altronde le potenzialità dell'UE5 sono state confermate da quanto visto durante la presentazione su PlayStation 5. Voi cosa ne pensate? Intanto i fan sperano di vedere in azione Senua's Saga: Hellblade 2 nel prossimo evento dedicato agli Xbox Game Studios.