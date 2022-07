Hellblade 2: grazie a Unreal Engine 5, anche il guano degli uccelli sarà iperrealistico!

Non bastasse la clip sul segreto svelato del gigante di Hellblade 2, Ninja Theory si diverte a 'sganciare' un nuovo filmato del sequel di Senua's Sacrifice che testimonia l'incredibile livello di dettaglio raggiunto dal proprio team nella ricostruzione, ebbene sì, del guano degli uccelli.

L'ultimo filmato propostoci dalla sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios mostra una schermata dell'editor di Unreal Engine 5 che riprende il complesso sistema adottato da Ninja Theory per simulare, appunto, l'accumulo del guano sulle scogliere scelte dagli uccelli per nidificare o riposarsi prima di proseguire la loro migrazione.

Il sistema escogitato dagli autori britannici per simulare le deiezioni degli uccelli di Hellblade 2 rientra nel più lavoro svolto dai programmatori di Ninja Theory per garantire il massimo livello di realismo agli appassionati che si immergeranno nelle atmosfere della prossima avventura di Senua. Come spiegano gli stessi sviluppatori, infatti, "raggiungere un alto livello di realismo nella creazione dei materiali di Hellblade 2 è estremamente importante per noi. Ciò comprende anche la ricostruzione del punto preciso in cui la cacca degli uccelli colpisce una scogliera".

Il team social di Ninja Theory si riferisce all'evoluto sistema di gestione dei Materiali su Unreal Engine 5 che modifica in maniera dinamica le texture e un'infinità di altri parametri in base al contesto di gioco e alle scelte di design. Mentre aspettiamo di scoprire come tutto ciò concorrerà a plasmare l'esperienza ludica, grafica e narrativa della nuova esclusiva Microsoft in sviluppo su PC e Xbox Series X/S, vi lasciamo al nostro ultimo speciale sullo spaventoso gameplay di Hellblade 2 su Unreal Engine 5.