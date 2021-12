Hellblade 2 uscirà anche su PC o solo su Xbox Series X/S?

Dopo l’annuncio avvenuto nel 2019 insieme alla presentazione delle nuove console Xbox, Senua's Saga: Hellblade II è tornato a mostrarsi sul palco dei TGA 2021 in un video gameplay registrato in tempo reale. Il sequel di Hellblade: Senua's Sacrifice ha già saputo stupire per il suo impatto visivo, ma su quali piattaforme potrà esser giocato? Scopriamolo insieme.

Vista l’acquisizione da parte di Microsoft dell’azienda inglese Ninja Theory, è chiaro che l’epopea della guerriera Senua continuerà lontana dai lidi Sony: non ci sarà nessuna uscita su PlayStation 5, a differenza del predecessore che arrivò anche su PS4, quando il team inglese era ancora indipendente. Hellblade II è quindi sicuro per il debutto su PC e Xbox Series X/S, e sarà disponibile sin dal debutto anche nel servizio Game Pass. Ancora nessuna certezza invece sul fronte della sua data d’uscita, che ci auguriamo venga comunicata durante il corso del prossimo anno.

Sapevate che Senua's Saga: Hellblade II potrà essere vissuto anche in streaming?