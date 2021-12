Hellblade 2: video confronto mostra il notevole miglioramento grafico in Unreal Engine 5

Un nuovo filmato pubblicato dal canale YouTube Cycu1 ha messo in mostra l’evoluzione tecnica di Senua’s Saga: Hellblade 2 rispetto al già notevole comparto grafico di cui poteva fregiarsi Hellblade: Senua’s Sacrifice, il primo capitolo della serie curata dai ragazzi di Ninja Theory.

Già con l’Unreal Engine 4, la software house britannica era riuscita a caratterizzare in maniera sorprendente il mondo di Hellblade e a conferire un’espressività estremamente convincente alla protagonista Senua. Con il passaggio all’Unreal Engine 5, l’ultima versione del motore grafico progettato da Epic Games, lo studio è riuscito a raggiungere un livello di realismo e resa estetica davvero impressionante.

Il gameplay trailer di Hellblade 2 mostrato ai TGA 2021 ha saputo sorprendere anche per il livello di animazioni e per la complessità dei modelli, incluso quello del gigantesco troll mostrato nel gameplay reveal e realizzato in collaborazione con il team di effetti visivi Ziva Dynamics.

"Secondo il team di Ninja Theory, questo complicato asset doveva raggiungere la massima fedeltà possibile, in tempo reale, poiché le sue enormi dimensioni ingrandivano i dettagli del corpo ed costituivano un benchmark per la qualità del personaggio prevista nel titolo completo".

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Senua’s Saga: Hellblade 2 è atteso su PC Windows e Xbox Series X|S, ad una data di lancio ancora sconosciuta.