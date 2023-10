Hellblade 2: nuovo video diario sulla creazione di Senua, ma niente gameplay

Se a Melina Juergens servono 7 ore per diventare Senua, a Ninja Theory 'basta' un video diario di otto minuti per catturare l'essenza della protagonista di Hellblade 2 e descrivere il lungo e faticoso processo creativo e produttivo richiesto per dare forma alla guerriera che interpreteremo nell'esclusiva Xbox.

Nel filmato, gli esponenti della sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios si alternano per descrivere il loro apporto alla causa e spiegare, appunto, quali impegni hanno assunto per ricostruire l'aspetto della guerriera di Hellblade 2 partendo dalle sessioni di makeup, dallo studio dei materiali e dalla reinterpretazione dell'aspetto di Senua, come l'acconciatura o la foggia degli equipaggiamenti e degli accessori indossati.

L'assoluta protagonista di questo video, ovviamente, è l'attrice e doppiatrice Melina Juergens, anch'essa coinvolta nel percorso creativo portato avanti da Ninja Theory per raggiungere un nuovo livello di realismo e immergerci ulteriormente nella storia di Senua.

Purtroppo, anche in questo caso non ci viene offerta l'opportunità di ammirare delle scene di gameplay su Unreal Engine 5, di conseguenza bisognerà attendere i successivi video approfondimenti degli sviluppatori per sviscerare gli aspetti più dirimenti del sistema di combattimento, dell'interazione con il mondo di gioco e altre sorprese. Prima di lasciarvi al nuovo video, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sullo spettacolo grafico di Hellblade 2 nell'abisso con Senua.