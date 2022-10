Hellblade 2 in video: a lezione di cinema e videogiochi su Unreal Engine 5 da Ninja Theory

Dopo aver discusso del guano iperrealistico di Hellblade 2, il team di Ninja Theory pubblica un nuovo video che affronta un argomento decisamente più 'nobile', ossia l'approccio cinematografico adottato per dare forma alla nuova avventura thrilling di Senua su Unreal Engine 5.

La software house inglese legata agli Xbox Game Studios esordisce nel suo discorso citando la grande importanza delle lenti anamorfiche in ambito cinematografico, citando in tal senso l'immersività visiva offerta dall'utilizzo di questa tecnica in capolavori come Apocalypse Now o Blade Runner e in kolossal moderni come Il Cavaliere Oscuro o Il Petroliere.

Ninja Theory riferisce quindi di voler trarre spunto da questa tecnica e ricrearla con gli strumenti creativi di Unreal Engine 5 per focalizzare le attenzioni dei giocatori sul volto della protagonista o su determinati punti della mappa, come nel caso dell'apparizione del gigante nel primo video gameplay di Hellblade 2 su PC e Xbox Series X/S.



Con l'utilizzo congiunto dell'effetto bokeh, dell'aberrazione cromatica e della distorsione sferica ai bordi della scena, il motore grafico di ultima generazione sviluppato da Epic Games dovrebbe facilitare il lavoro svolto dagli autori di Cambridge nel dare forma alla loro prossima, ambiziosa esperienza thrilling a vocazione cinematografica. In quale misura, lo scopriremo solo all'annuncio della finestra di lancio ufficiale di Hellblade 2 Senua's Saga su PC, Xbox Series X/S e Game Pass da parte di Microsoft.