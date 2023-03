Hellblade 2, nuovo video su Unreal Engine 5: lo sguardo di Senua sulla nextgen

Non bastasse la straordinaria tech demo di The Lords of the Fallen, lo State of Unreal della GDC 2023 ci regala anche un nuovo filmato dimostrativo di Hellblade 2, l'avventura in esclusiva Xbox con cui Ninja Theory punta a esplorare le potenzialità grafiche, artistiche e prettamente tecnologiche di Unreal Engine 5.

Pur senza mostrare delle scene di gameplay propriamente dette, l'ultimo trailer confezionato dalla sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios ne adotta il medesimo taglio cinematografico per offrirci un assaggio dell'incredibile cura riposta nella realizzazione del modello poligonale di Senua.

Servendosi del middleware Metahuman e dei poliedrici strumenti creativi integrati nell'editor di Unreal Engine 5, gli artisti digitali di Ninja Theory ci restituiscono a schermo l'immagine di una protagonista dal volto iperrealistico. Dall'illuminazione dinamica alla definizione delle texture, passando per le animazioni facciali e l'espressività degli occhi, è quasi impossibile distinguere Senua da Melina Juergens, l'attrice che ha collaborato attivamente allo sviluppo di Hellblade 2 tra sessioni di motion capture e scansioni in fotogrammetria.

A questo punto non ci resta che attendere la finestra di lancio di Hellblade 2 Senua's Saga su PC, Xbox Series X|S e Game Pass, ma prima vi lasciamo al nuovo video di cui sopra e, qualora ve lo foste perso, al nostro approfondimento con l'analisi del primo, spaventoso gameplay di Hellblade 2.