Hellblade 2 e Xbox Series X: nuova analisi sulle potenzialità grafiche dei sistemi nextgen

Traendo spunto dalle considerazioni di Digital Foundry su Hellblade 2, la redazione di GamingBolt ha ripreso il video d'annuncio dell'avventura nextgen di Ninja Theory per analizzare il comparto grafico di questo ambizioso progetto targato Xbox Game Studios in esclusiva su PC e Xbox Series X.

I ragazzi di GB partono dalle spettacolari scene ammirate nel corso dei Game Awards 2019 per focalizzarsi su elementi grafici e tecnologici come il rendering avanzato dell'acqua e le superfici ambientali, estremamente realistiche e realizzate attraverso delle meshes poligonali che dovrebbero sfruttare una tecnica di fotogrammetria.

L'analisi sulle potenzialità grafiche delle console nextgen prosegue e tocca anche altri aspetti come gli effetti volumetrici e di illuminazione dinamica che, presumibilmente, sfrutteranno la tecnologia di Ray Tracing che sarà disponibile tanto su Xbox Series X che su PS5, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire sulla diffusione di questa tecnica nello sviluppo multipiattaforma.

Non meno interessanti sono poi le considerazioni sulla distanza visuale (LOD) più elevata di qualsiasi videogioco ad alto budget lanciato fino ad oggi su PC sistemi current-gen, così come sui modelli poligonali dalla qualità più elevata di quella dei personaggi realizzati in computer grafica a cavallo tra la seconda metà degli anni 2000 e i primi anni '10.

In chiusura di analisi troviamo infine gli approfondimenti sulla fisica realistica dei tessuti e sugli effetti di post processing che sembrano essere tanto avanzati da rendere indistinguibili le scene in-engine di Senua's Saga Hellblade 2 dalla realtà (merito anche della totale assenza di aliasing garantita dalla risoluzione 4K nativa).