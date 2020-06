Hellblade 2 per Xbox Series X plasmato dall'Unreal Engine 5: è ufficiale!

In occasione dell'edizione 2019 dei The Game Awards, Microsoft e gli sviluppatori di Ninja Theory hanno presentato a sorpresa al pubblico il primo trailer di Senua's Saga: Hellblade 2.

Dal dicembre dello scorso anno ad oggi non sono state molte le informazioni legate al progetto, ma ora arriva un'importante conferma: direttamente dalla Casa di Redmond arriva infatti l'annuncio che il gioco sarà plasmato con Unreal Engine 5. La nuova iterazione dell'engine sviluppato da Epic Games è infatti lo strumento prescelto per dare vita alla nuova epopea di Senua, il cui personaggio prenderà ancora una volta vita grazie all'interpretazione di Melina Juergens.

"Il team costruirà il gioco in Unreal Engine 5 e sfrutterà la potenza di Xbox Series X per elevare il franchise di Hellblade a livelli mai visti", si legge sulle pagine di Xbox Wire. Contestualmente viene inoltre ribadito che il reveal trailer di Hellblade II è stato realizzato in-engine e riflette "la potenza di Xbox Series X a disposizione degli sviluppatori per realizzare nuovi universi, esperienze e giochi in modi mai immaginati". Al momento, nessun altro dettaglio è stato condiviso da Ninja Theory.



Per maggiori dettagli sulle potenzialità del nuovo engine di Epic Games, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale dedicato alla Tech Demo dell'Unreal Engine 5.