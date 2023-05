Hellblade 2 all'Xbox Showcase? L'albero di Senua spunta sui social di Aaron Greenberg

In questi giorni si è discusso del possibile arrivo di Hellblade 2 nel 2023 su PC e Xbox Game Pass: in base alle ultime attività social di Aaron Greenberg, sembra proprio che la nuova avventura di Ninja Theory sia destinata ad essere tra i protagonisti dell'Xbox Showcase dell'11 giugno.

Il responsabile della divisione marketing del team Xbox ha da poco modificato l'immagine principale del suo avatar su Twitter, sostituendola con una versione 'speciale' del logo di Xbox Games Showcase che ibrida il caratteristico logo Xbox all'albero di Senua.

Non serve possedere i poteri ancestrali di Senua per guardare alle ultime attività social di Greenberg come a un chiaro indizio della partecipazione di Ninja Theory al prossimo Xbox Showcase e, quindi, della presenza di Hellblade 2 Senua's Saga nella scaletta delle World Premiere dello spettacolo digitale approntato dalla casa di Redmond per l'11 giugno.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti degli Xbox Game Studios, vi ricordiamo che nella recente intervista concessa a Kinda Funny, Phil Spencer ha alzato le aspettative per l'Xbox Showcase sostenendo che nel corso dell'evento ci saranno giochi mai visti e tanti annunci. Sempre nel corso dello spettacolo digitale riceveremo degli aggiornamenti su "alcuni dei videogiochi già annunciati" dal team Xbox, da qui l'interesse suscitato dalle ultime attività social di Aaron Greenberg e da chi, ovviamente, attende con impazienza di capire come sta procedendo lo sviluppo di esclusive first party come Fable, Avowed o Perfect Dark.