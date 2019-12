Hellblade 2 su Xbox Series X: uno sguardo alla next-gen nella Video Anteprima

Il reveal di Xbox Series X e l'annuncio di Senua's Saga: Hellblade 2 hanno rappresentato per molti due dei momenti più memorabili della nottata dei Game Awards 2019. Impossibile dargli torto, dal momento che hanno fornito un primo sguardo sulla next-gen.

Cosa possiamo aspettarci, quindi, dalla nuova avventura di Senua e dalla prossima generazione di console Microsoft? Ha provato a immaginarlo il nostro Giuseppe Carrabba, che ha analizzato fin nei minimi dettagli il trailer di presentazione del nuovo gioco di Ninja Theory. A giudicare dalle immagini, difficilmente andremo a impersonare la medesima Senua che ci è stata introdotta nel capitolo precedente. Dopo aver affrontato i propri demoni interiori, adesso sembra pervasa da una rabbia dirompente, che oltre a corroderle l'anima le permette di abbattersi come una furia sui suoi nemici. In altre parole, l'intreccio narrativo di Senua's Saga: Hellblade 2 potrebbe rivelarsi tutt'altro che onirico.

Pur non essendo tratto dal titolo vero e proprio, il trailer è stato realizzato con il motore grafico del gioco, pertanto lascia intuire quali potrebbero essere gli standard qualitativi della prossima generazione: ogni elemento a schermo si distingue per un livello di dettaglio semplicemente fuori scala, che stupisce per la resa visiva di fuoco, polvere e pioggia, per non parlare della riproduzione del volto iroso della protagonista, mai così "vero". Se volete approfondire l'argomento, vi consigliamo di guardare il video allegato in cima a questa notizia e leggere l'anteprima di Senua's Saga: Hellblade 2.