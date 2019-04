Hellblade a confronto su PlayStation 4 e Nintendo Switch

Il canale YouTube "ContraNetwork" ha pubblicato un video che mette a confronto le versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch di Hellblade Senua's Sacrifice, ultima fatica del team Ninja Theory uscita la scorsa estate su PC e PS4, oggi sulla console ibrida della casa di Kyoto.

La versione Switch di Hellblade è sviluppata da QLOC, lo stesso team che si è occupato del porting di Dark Souls Remastered, nel complesso il lavoro svelto sembra di buon livello, con un framerate decisamente solido e in generale un comparto tecnico che si avvicina molto a quello dell'edizione PS4, con le dovute differenze in termini di hardware. Hellblade gira bene su Switch e senza particolari rallentamenti, al momento non abbiamo dettagli sulla risoluzione ma il colpo d'occhio appare di buon impatto.

In calce alla notizia trovate invece un secondo video che mostra i primi 25 minuti del gioco, attenzione dunque a eventuali spoiler sulla trama. Hellblade Senua's Sacrifice è disponibile da oggi su Nintendo Switch, in vendita su eShop al prezzo di 29.99 euro, l'edizione fisica invece non è ancora stata confermata dal publisher.