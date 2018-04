Hellblade debutta su Xbox One, Ninja Theory supporta l'associazione Mental Health America

Hellblade Senua's Sacrifice è ora disponibile su Xbox Store, per l'occasione gli sviluppatori di Ninja Theory hanno annunciato una iniziativa di solidarietà con l'obiettivo di sostenere l'associazione Mental Health America, specializzata nella cura di malattie e disturbi mentali.

Hellblade è in vendita per la prima settimana con uno sconto del 10% sul prezzo di listino, gli interessati potranno quindi acquistare il gioco a 26.99 euro anzichè 29.99 euro. Se il gioco raggiungerà quota 50.000 copie vendute entro il 18 aprile Ninja Theory donerà 25.000 dollari all'associazione, cifra che verrà raddoppiata in caso il titolo raggiunga i 100.000 download entro la data indicata.

Se siete interessati ad acquistare Hellblade Senua's Sacrifice per Xbox One questo è dunque il momento giusto per farlo, non solo usufruirete dello sconto del 10% ma contribuirete al supporto dell'associazione Mental Health America.