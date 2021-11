Hellblade Senua's Sacrifice accoglie Ray Tracing, DLSS, FSR e accessibilità estesa su PC

Nonostante siano passati quattro anni dal lancio originale, Ninja Theory ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Hellblade Senua's Sacrifice, introducendo alcune novità che andranno a rendere ancor più curato il già notevole comparto grafico del titolo su PC.

Con un post pubblicato su Steam, la software house britannica facente parte degli Xbox Game Studios, ha confermato l'introduzione del Ray Tracing, del DLSS, dell'AMD FSR e di nuove opzioni per l'accessibilità per la versione PC di Hellblade Senua's Sacrifice. Sono inoltre stati aggiunti nuovi dettagli grafici che già erano comparsi con l'update su Xbox Series X|S.

"A poco più di quattro anni dal lancio, siamo lieti di presentare un nuovo enorme aggiornamento per Hellblade: Senua's Sacrifice", recita l'introduzione del post di Ninja Theory. "A partire dalla grafica, abbiamo integrato i miglioramenti che abbiamo apportato alla recente versione Xbox Series X|S di Hellblade, inclusi materiali aggiornati, effetti particellari, level of detail e Ray Tracing. Questa nuova build include i preset Ray Tracing (Basso, Medio, Alto), con riflessi Ray Traced, oltre alle ombre Ray Tracing esclusive del preset Alto. Pensiamo che questo porti Helheim ad una nuova profondità mai vista prima, quindi siamo entusiasti che le persone possano ripercorrere i passi di Senua in un ambiente ancora più coinvolgente. Hellblade su PC ora supporta anche DirectX 11 e 12, con supporto per l'upscaling NVIDIA DLSS e AMD FSR per un'esperienza ottimizzata.

Abbiamo anche sfruttato questa opportunità per aggiungere alcune funzionalità chiave per rendere Hellblade accessibile ad ancora più persone. Queste includono la possibilità di rimappare completamente il controller e la tastiera, personalizzare i sottotitoli e utilizzare i preset per il daltonismo Deuteranopia, Protanopia e Tritanopia".

Potrebbe dunque valere la pena tornare ad Helheim nell'attesa che Ninja Theory sia pronta a tornare a parlare di Hellblade 2.